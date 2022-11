Als goldener Novembertag entpuppte sich der Sonntag mit dem Martini-Markt in Kitzingen. Frank Gimperlein und sein Stadtmarketingverein hatten ein buntes Rahmenprogramm organisiert, wie eine Martini-Ausstellung in der Rathaushalle. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren Händler an ihren Verkaufsständen am Marktplatz Handwerkliches und Kulinarisches.

Die offenen Geschäfte luden zu einem gemütlichen Einkaufsbummel ein und Tausende Besucher fanden den Weg in die Große Kreisstadt. "Es ist eine Super-Gelegenheit, die ersten Teile aus den aktuellen Herbst- und Winterkollektionen der Modegeschäfte zu shoppen", sah Frank Gimperlein einen großen Vorteil im verkaufsoffenen Sonntag. Offensichtlich sahen das viele Kundinnen und Kunden ebenso.