Die Tauschgarage Stadtschwarzach ist seit dem 15. Dezember rund um die Uhr geöffnet. In der Doppelgarage zwischen Pfarrhaus und Kindergarten, gegenüber der Kirche könnt ihr nach Herzenslust kostenlos tauschen und auch gerne Platz nehmen zum plauschen. Was darf in die Garage hinein: Einwandfreie, saubere, funktionierende Artikel wie z.B. Spielsachen, Sportzubehör, Gartengeräte, Haushaltssachen, Dekoartikel, Babyartikel, etc. Zu große Tauschartikel (Küchengroßgeräte, Möbel, etc.) werden per Verabredung am "Schwarzen Brett" getauscht und können in diesem Raum nicht gelagert werden. Was darf nicht in die Garage: Bücher (dafür gibt es offene Bücherschränke), Kleidung (Gutes an die Kleiderkammer der Caritas Kitzingen), Lebensmittel, Messer, Schrott, Sperrmüll. Näher Infos zum Konzept hier: https://kreislaufschraenke.de/ - Gerne dürft ihr euch auch auf die Sitzgelegenheiten setzen und eure selbst mitgebrachten Dinge verzehren. Für weitere Ideen und eure Mitarbeit sind wir offen und dankbar. Es könnte z.B. mal ein Repair-Kaffee stattfinden, wenn sich HandwerkerInnen finden, die reparieren möchten. Meldet euch einfach bei Uwe Rebitzer (uwe.rebitzer@bistum-wuerzburg.de) oder Anette Günther (anette.guenther@bistum-wuerzburg.de). Unsere weiteren Kontaktdaten findet ihr unter https://www.sankt-benedikt.org/kontakte/

Von: Uwe Rebitzer (Mitarbeiter, Pastoraler Raum Sankt Benedikt, Schwarzach am Main)