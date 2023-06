Mit dem Titel" Blickrichtung" geht das Tatort-Team aus Dettelbach am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr auf Spurensuche bei der Jahreslosung "Du bist ein Gott, der mich sieht". Dies teilt Pfarrer Ulrich Vogel in einem Schreiben an die Presse mit, dem folgende Informationen entnommen sind.

Welche (Aus)Wirkung hat es für uns, wenn wir Gottes Augen auf uns gerichtet wissen? Die Team-SOKO ermittelt in einem aktuellen Fall von perfidem Erpressungsversuch. Die Botschaft der Bibel hilft, einander besser wahrzunehmen. Neben Songs der Tatort-Band zum Mitsingen wird der Schwarzacher Projektchor "MainXang" das Fest bereichern, das im Gartengelände der Dreieinigleitskirche stattfindet. Für ein Chill-out nach dem Gottesdienst ist gesorgt, heißt es abschließend.