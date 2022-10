Die Taschengeldbörse ist in Kitzingen seit mehr als zehn Jahren ein Erfolgsmodell. Jetzt startet das Angebot in eine neue Phase: Als eine der ersten Städte in Deutschland führt Kitzingen die Jugendapp ein, in der auch die Taschengeldbörse integriert ist. Das teilt die Stadt in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Seit 2011 gibt es die Taschengeldbörse, ein Angebot der Jugendarbeit jungStil in Kitzingen. Die Idee dahinter: Bürgerinnen und Bürger, die Hilfe bei einfachen Tätigkeiten wie dem Rasenmähen, dem Autowaschen oder dem Einkaufen benötigen, können sich unkompliziert und günstig eine zuverlässige Kraft holen. Rund 40 Jugendliche stehen auf einer Liste, die bei jungStil ständig gepflegt wird.

"Die jungen Menschen zwischen 14 und 17 Jahren sind uns alle bekannt", erklärt Nina Markert von jungStil. Der bisherige Weg – über Telefon oder Email – soll auch künftig beibehalten werden. "Aber wir können unseren Service jetzt auch online und damit schneller und unkomplizierter anbieten", freut sich Markert. Über die Adresse https://kitzingen.smalljobs.ch können ab sofort Angebote für Jobs von den Anbieterinnen und Anbietern selbst eingestellt werden. "Ein passender Jugendlicher meldet sich dann telefonisch bei den Suchenden, um einen Termin zu vereinbaren", erklärt Nina Markert das Prozedere.

Natürlich können sich auch Jugendliche, die sich ein Taschengeld dazu verdienen wollen, über die Jugendapp anmelden. "Dann kommt das jeweilige Jobangebot direkt aufs Smartphone", so Markert. Im Hintergrund werden sowohl die Angebote als auch die Jugendlichen überprüft, um Sicherheit und Passgenauigkeit für beide Seiten gewährleisten zu können. Wer sich den digitalen Weg nicht zutraut, kann die Vermittlung wie gewohnt über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von jungStil stattfinden lassen.

Etwa 70 Menschen aus Kitzingen und Umgebung nutzen im Moment regelmäßig die Taschengeldbörse, suchen Jugendliche aus der Umgebung für so unterschiedliche Tätigkeiten wie Gehsteig kehren, Gassi gehen oder auch Babysitten. Mindestens sechs Euro fallen pro Stunde an.

Infos: Tel.: (09321) 9292989, E-Mail: taschengeldboerse@stadt-kitzingen.de