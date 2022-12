Eine Frau war am Mittwoch gegen 18.15 Uhr mit ihrem Audi der Staatsstraße 2450 von Dettelbach in Richtung Schwarzach unterwegs. Kurz vor der dortigen Brücke über den Main wich der vorausfahrende Wagen unvermittelt aus. Als die Audi-Fahrerin dann sah, warum das Fahrzeug ausgewichen war, war es bereits zu spät und sie fuhr in einen auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum, wie die Polizei mitteilt. Wer den Baum dort verloren hat, ist nicht bekannt. Am Audi entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 141-0 entgegen.