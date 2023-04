Ein Tangokonzert gibt es am Sonntag, 7. Mai, um 19 Uhr in der Kitzinger Stadtkirche von der Paul-Eber-Kantorei. Wie es in der Ankündigung von Dekanatskantor Martin Blaufelder heißt, scheint der sinnlichste aller Tänze nicht in einen kirchlichen Kontext zu passen.

Der argentinische Komponist Martín Palmeri hat es 1996 dennoch gewagt, den Tango mit dem lateinischen Messtext zu verbinden. In seiner Tango-Messe "Misa a Buenos Aires (Misatango)" vereint Palmeri sakralen Duktus mit typischen Stilmerkmalen des Tango Argentino. Während der Chor dabei dem klassischen Aufbau der katholischen Liturgie folgt – mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei – fließen in die Ensemblebegleitung Tango-Elemente ein.

Des Weiteren wird an dem Abend noch ein Stück für Streichorchester aufgeführt. Karten gibt es an der Abendkasse.