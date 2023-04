Seit über zehn Jahren ist das unterfränkische Vokalquintett "Take 5" jetzt schon in deutschen Gefilden unterwegs. Am Samstag nach Ostern traten sie mit ihrem speziellen Kirchenprogramm in der evangelischen Kirche in Prichsenstadt auf. Von geistlichen Werken über introvertierte Klassiker aus Musical, Film und Jazz bis hin zu Eigenkompositionen und diversen a cappella-Stücken wurde den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm geboten, welches großen Anklang fand. Die zahlreichen Gäste und Pfarrer Voß, der den Segen zu Beginn und Abschluss der Veranstaltung sprach, freuen sich auf hoffentlich viele weitere Auftritte in den kommenden Jahren.

Von: Wolfgang Klösel (Pianist, Take 5)