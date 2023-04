Der Verein für Ortsverschönerung und Gartenpflege Großlangheim hatte traditionell den Tag des Baumes mit den Großlangheimer Kindergarten veranstaltet. Es wurde ein Birnbaum an der Rödelseer Straße gepflanzt. Hierbei handelt es sich um eine über Jahrzehnte gepflegte Tradition des Vereins.

So wird immer am Freitag vor Palmsonntag ein Baum in der Gemarkung Großlangheim gepflanzt. Dies wird abwechselnd zusammen mit den Schulkindern oder den Kindergartenkindern durchgeführt. Der Baum wird vom Verein gestellt und die Gemeinde übernimmt die Kosten für die Wurst und den Weck. Aufgrund des schlechten Wetters konnte der Baum leider nicht mit den Kindern zusammen, sondern nur vom Vorstand des Vereins und dem Bürgermeister Peter Sterk gepflanzt werden.

Beim anschließendem Besuch des Vorstandes im Kindergarten wurde dieser von den Kindern mit einem extra dafür einstudiertem Lied und Gedicht begrüßt. Den Kindern wurde dann noch von der Vereinsvorsitzenden Irene Irmler erklärt, dass ein Birnbaum gepflanzt worden, er blüht im zeitigen Frühjahr vor den Apfelbäumen und hat weiße Blüten, er kann bis zu 20 Meter hoch werden kann und eine alte Tradition besagt, die letzte Birne soll immer am Baum hängen bleiben, damit einem im nächsten Jahr eine gute Ernte beschert wird.

Von: Irene Irmler (1. Vorsitzende, Verein für Ortsverschönerung und Gartenpflege Großlangheim)