Zu einem "Tag der offenen Tür" lädt der Hundesportverein Kitzingen anlässlich seines 25-jährigen Bestehens auf den Hundeplatz "Am Dreistock" ein. Beginn ist am Samstag, 17. Juni, um 11 Uhr, informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Nach der Begrüßung und einer kurzen Vorstellung des Vereins steht um 11.30 Uhr eine Hundesegnung auf dem Programm.

Um 12 und 14.45 Uhr können Besucher mit ihren Hunden (eine gültige Tollwutimpfung ist Pflicht, der Impfpass ist mitzubringen) den Turnierhundesport kennenlernen und die Geräte mit ihren Fellnasen ausprobieren. Um 13 und 15 Uhr zeigen die "Dog-Dancer" ihr Können und um 13.15 Uhr stellt die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes ihre Arbeit vor. Informationen zur Begleithundeprüfung gibt es ab 14.30 Uhr und der Wettbewerb "Schnellster Besucherhund" startet um 15.15 Uhr.

Infos: www.kitzinger-hundesportverein.de