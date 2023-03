Vor kurzem fand der diesjährige Informationstag der Mädchenrealschule Volkach statt. Die zukünftigen Schülerinnen und ihre Familien konnten sich persönlich ein Bild von der Schule machen. Für die Eltern gab es Informationen zum Übertritt und über das Schulleben. Umrahmt wurden die Vorträge von Auftritten des Schulchors und der Schulband. Parallel dazu gab es mehrere Workshops für die Kinder, bei denen sie die Möglichkeit hatten, die Lehrkräfte und ihre Fächer näher kennenzulernen. Auf dieser Erkundungstour wurden sie von den Tutorinnen der Schule begleitet. Neben der Informationsveranstaltung konnten alle Interessierten zudem in kleinen Gruppen an Führungen über das Schulgelände teilnehmen. Abschließend traf man sich bei Kaffee und frischgebackenen Kuchen, um die gewonnenen Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Die Kinder tobten ausgelassen im Hof und waren begeistert von den Spielideen der Tutorinnen. Zufriedene Eltern und strahlende Kinder bestätigen, dass dieser Informationstag ein voller Erfolg war. Die Mädchenrealschule freut sich nun darauf, hoffentlich viele der Mädchen im nächsten Schuljahr als neue Schülerinnen an der Schule begrüßen zu dürfen.

Von: Edith Pfrang (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)