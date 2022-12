Figurenwechsel in St. Nikolaus in Neuses am Berg. Passend zur Weihnachtszeit zeigt die kleine Ausstellung von Figuren aus privaten Haushalten nun eine Rhöner Krippenszene. Die Skulptur wird von einer Neuseser Familie zur Verfügung gestellt. Holzschnitzer Hergenhahn aus Sondheim v. d. Rhön hat die Figurengruppe aus einem verleimten Lindenholzblock gefertigt. Die Szenerie spielt in einem Stall oder Unterstand, seitlich ist ein hölzernes Weidegatter und unter den Füßen der Gruppe der steinige Erdboden zu erkennen. Maria sitzt unter dem Dach eines Stalles, das Kind auf dem Schoß, das sie eben vom Strohlager gehoben hat. Josef steht schützend hinter den beiden und erleuchtet mit seiner Laterne die, wie wir alle wissen, nächtliche Szene im Stall von Bethlehem. Beide blicken ganz versunken auf das Neugeborene, das in seinen Fingern bereits eine (Welt)Kugel als Symbol seiner Göttlichkeit hält. Figur und Kirche können während der weihnachtlichen Zeit an allen Tagen besucht werden. Die Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus lädt dazu herzlich ein.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenstiftung Neuses am Berg)