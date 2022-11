Eine Syrische Weihnacht wird am Freitag, 2. Dezember, um 20 Uhr in der Abteikirche in Münsterschwarzach gefeiert.

Der Chor der syrisch-christlichen Gemeinde Leipzig gestaltet den besinnlichen Abend mit syrischen Advents- und Weihnachtsliedern. Bruder Andreas Knapp von der Gemeinschaft der Kleinen Brüder vom Evangelium, bekannt als geistlicher Schriftsteller und Exerzitienbegleiter, trägt Geschichten und Gedichte vor.

Jesus wurde in der römischen Provinz Syrien geboren, heißt es in der Einladung und weiter: Dort fasste das Christentum sehr schnell Fuß und breitete sich in alle Welt aus. Seit 2000 Jahren leben Christeninnen und Christen in Syrien. Ihre lebendigen Gemeinden seien in den vergangenen Jahren durch den Krieg und Terror durch islamistische Gruppen sehr bedrängt worden. Viele mussten flüchten und haben sich in alle Welt zerstreut. Im Jahr 2016 haben sich in Leipzig wieder Christen aus Syrien gesammelt und eine Gemeinde gegründet. Der Eintritt ist frei.