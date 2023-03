Über 20 Jahre war Roland Friedel Geschäftsführer beim SV Sickershausen , seinen ersten Posten im Verein hat er schon Jahrzehnte früher angetreten. Jetzt macht er Schluss – zumindest in vorderster Front. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im Sportheim gab er seinen Rückzug bekannt, während der Vorsitzende Uwe Köhler sich bereit erklärte, entgegen seiner Ankündigung von vor drei Jahren, doch noch einmal zu kandidieren. Unter großem Applaus dankten die Mitglieder Roland Friedel für seinen Einsatz in der Vergangenheit.

So ging die Wahl auch schnell und in allen Fällen einstimmig über die Bühne. Als Köhlers Stellvertreter fungiert künftig Martin Fink, der das Amt zuletzt bereits kommissarisch inne hatte. Kassier bleibt Hans Rahmann, Schriftführerin Nina Grötsch. Der neue Geschäftsführer des Vereins heißt Felix Rahmann. Köhler freute sich, dass sich mit Fink und Rahmann zwei junge Mitglieder im Vorstand einsetzen wollen: "Das stimmt mich zuversichtlich, dass ich bei der nächsten Wahl abtreten kann."

In Köhlers Jahresbericht wurde deutlich, dass der Verein mit seinen rund 400 Mitgliedern ein ordentliches Programm auf die Beine stellt. Neben den sportlichen Aktivitäten ist vor allem auch der Anteil am gesellschaftlichen Leben im Ort groß – sei es die Mitwirkung an der Kirchweih, das Zeltlager für Kinder und Jugendliche oder das Theater im Winter.

Mitgliedsbeiträge steigen

Kassenbericht und Haushaltsplan von Hans Rahmann zeigten, dass der Verein auf gesunden Füßen steht – auch wenn sich die steigenden Energiekosten und Versicherungsbeiträge deutlich auswirken. Nicht zuletzt deshalb wurde bei der Versammlung auch die Entscheidung getroffen, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Kinder zahlen künftig 40 Euro, Jugendliche (14 bis 17 Jahre) 45 Euro, Erwachsene 80 Euro und Familien 140 Euro im Jahr. Als größere Investition steht in diesem Jahr noch der Anbau eines Kühlraumes ans Sportheim auf der Agenda.

Die Berichte aus den Abteilungen fielen durchweg positiv aus. Aerobic, Damengymnastik, Kindertanzen und Theater erfreuen Sickershäuser Bürger und Gäste. Gesucht wird nach wie vor ein neuer Übungsleiter fürs Kinderturnen. Beim Seniorenfußball ist die Mission Klassenerhalt in der Kreisliga in vollem Gange, auch künftig werde man eine 2. Mannschaft stellen können. Optimistisch auch die Aussicht beim Jugendfußball, wo nach dem Auflösen der JFG Schwanberg das Ziel ist, weiter alle Altersklassen ab U7 anbieten zu können.

Mehrmals am Abend kam das Thema auf fehlende Helferinnen und Helfer zu sprechen. Hier ging der Appell an alle Mitglieder, auch an die nicht anwesenden, sich einen Ruck zu geben und doch mal einen Dienst zu übernehmen. Aktuell stünden immer die Gleichen hinter Grill, Kasse, Bar und Co.

Neues Ehrenmitglied

Wie so oft bei Ehrungen waren auch diesmal nicht alle Geehrten anwesend. In Abwesenheit zum Ehrenmitglied ernannt wurde Rainer Endreß, der seit 50 Jahren Mitglied im Verein ist. Seit 70 Jahren ist Herbert Köhler dabei, der seine Urkunde nachträglich verliehen bekam. Für 40 Jahre gab es das Verbandsehrenzeichen des BFV in Gold für Karl-Heinz Burger, Peter Friedel und Roland Friedel.