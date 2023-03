Die Damen und Herren des Sulzfelder Gemeinderats fassten erneut den Beschluss, weiter auf das Programm "Innen statt Außen" zu setzen. Wie schon in den Vorjahren verpflichtet sich Sulzfeld somit, den Altort zu beleben, Flächenfraß durch neue Baugebiete zu vermeiden und dem Nachhaltigkeitsprinzip zu folgen. Das Festhalten an dem Programm beschert der Gemeinde eine um 20 Prozent höhere Zuschussquote vom Amt für ländliche Entwicklung bei Sanierungs- und Infrastruktur-Projekten.

Das Gremium verabschiedete die in monatelanger Kleinarbeit erarbeitete Neufassung der Gestaltungssatzung. Eine der wichtigen Änderungen ist die Abkehr von der Ganzheitlichkeit, sodass jetzt auch Teilsanierungen über das kommunale Förderprogramm bezuschusst werden können. Die Erhöhung der Maximalförderung um 20 Prozent wird der allgemeinen Teuerung gerecht. Die Neufassung lässt bei Massivholzverschalung auch kleine Schwingtore zu und es wird weitere kleinere Erleichterungen für die Bürger geben.

Kreisumlage erhöht sich auf 700.000 Euro

Keine guten Nachrichten hatte Bürgermeister Matthias Dusel wegen der Kreisumlage. Diese erhöht sich für Sulzfeld heuer auf knapp 700.000 Euro. Das sind rund 30.000 Euro mehr, als im Haushalt eingestellt. Die Umlage steigt damit in den letzten zwei Jahren um insgesamt gut 25 Prozent, nachdem es im Jahr 2021 noch 532.000 Euro gewesen waren. "Aber auch das werden wir irgendwie schultern müssen", meinte Matthias Dusel mit einem Seufzer.

Die Ratsrunde beschloss den Beitritt zum Klimanetzwerk Rhön-Main. Dieses Netzwerk wird im März neu gegründet und von einer technischen Hochschule begleitet. Es kommt für Sulzfeld genau zum richtigen Zeitpunkt, da sich der Gemeinderat für sein Energiekonzept mit vielen Partnergemeinden austauschen kann und mit der Hochschule einen kompetenten und neutralen Berater an der Seite hat.

Einstieg in die Jugendförderung für Vereine

Was in der Vergangenheit noch nicht der Fall war, dazu wählte das Gremium jetzt den Einstieg: Die Jugendförderung für Vereine. "Aufgrund der angespannten Haushaltslage kann es vorerst nur eine Anerkennung für diese wichtige Arbeit sein", meinte Bürgermeister Matthias Dusel. Der Gemeinderat stellt heuer 2000 Euro zur Verfügung, um seinen Willen zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen zeigen. Das Gremium orientierte sich bei der Verteilung an der Zahl der Kinder und Jugendlichen sowie an dem Aufwand der Maßnahmen und der Bürgermeister wird auf die Vereine zukommen.

Das Ortsoberhaupt informierte noch über Schäden durch Biberfraß am Baggersee. "Wir werden in der nächsten Zeit vermehrt Stämme mit Drahtgeflecht sichern, um die noch gesunden Bäume zu schützen", erklärte Matthias Dusel. Auf Anraten des Biberbeauftragten Ulrich soll so auch bei den Bäumen entlang des Radweges vorgegangen werden.