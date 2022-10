"Sagen Sie uns bitte, wie und welche Schritte wir angehen sollen für ein Energiekonzept in der Zukunft unserer Gemeinde", wandte sich Sulzfelds Bürgermeister Matthias Dusel in der Ratssitzung an die Experten Christoph Sasse und Frederik Stier von der Würzburger Firma Alpha Omega Green. Die Damen und Herren des Gemeinderats hörten, dass es zuerst gelte, den Bedarf zu eruieren und auf dieser Basis seien die Komponenten eines Energiekonzepts festzulegen. Dafür ist eine Umsetzungsanalyse notwendig, die für jede Kommune individuell ausfallen könne.

Die Firma Alpha Omega Green tritt als Berater, Projektierer und Begleiter von Kommunen und Firmen auf dem Energiesektor auf. Christoph Sasse machte die Problematik anhand der explodierenden Strompreise, die teilweise für Firmen und vor allem für Privatleute voll durchschlagen, deutlich. Und das obwohl Deutschland einen gigantischen Strom-Exportüberschuss habe. "Plump ausgedrückt, sollte vor Ort so viel erzeugt werden, wie verbraucht wird", erklärte Sasse das ideale Ziel.

Noch sind viele Fragen offen

Windkraft- und Photovoltaikanlagen würden sich gut ergänzen in ihrer tageszeitlichen Stromerzeugung. "Wo liegt der Teufel im Detail?", warf der Referent eine Kardinalsfrage auf und versuchte Antworten zu geben. Sein Kollege Frederik Stier erläuterte anhand des Energiekonzepts seines Heimatorts Gaukönigshofen wie ein Energiekonzept für den Ort aussehen könnte. In Gaukönigshofen habe sich eine Bürger-Energiegenossenschaft gegründet, die eine erste größere Photovoltaikanlage auf einem Gebäude errichten ließ und im Endstadium sogar einen Windpark eigenfinanzieren und betreiben will.

Als Konzept gelte dabei eine lokal geschlossene Wertschöpfungskette, die nicht nur Einnahmen, sondern auch eine Akzeptanz in der Bürgerschaft mit sich bringe. "Windkraft ist die mit Abstand günstigste Form der Stromerzeugung", verdeutlichte Frederik Stier und Christoph Sasse vermutete für die Zukunft einen noch höheren Stromverbrauch und deswegen sei der Strom mit der wichtigste Energieträger.

"Wir in Sulzfeld sind ein kleines Rothenburg", bemerkte Fritz Staib und schnitt die Kleinteiligkeit im Altort-Ensemble an. Daneben sprach er praktische Probleme von Heizungsumrüstungen an und konnte sich eher größere Freiflächen-Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen in der Flur abseits der Weinberge vorstellen. "Sie müssen entscheiden, auf welche Ressource sie setzen wollen", legte Stier dem Gremium ans Herz. "Wenn wir unseren Bürgerinnen und Bürgen einen Vorschlag machen wollen, dann müssen wir klar sagen können, was, wie und zu welchem Preis", gab das Ortsoberhaupt zu bedenken. Deswegen sollen die Experten bald weitere Schritte auf den Weg bringen.