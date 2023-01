Eine gute Nachricht für Besitzer von sanierungs- oder bauwilligen Anwesen im Sulzfelder Altort: Der Gemeinderat hat die Satzung des kommunalen Förderprogramms modernisiert, künftig gibt es etwas höhere Zuschüsse. Das Gremium beschloss, die Förderbeträge um 20 Prozent anzuheben, der Zuschuss-Höchstbetrag beläuft sich dann auf 24.000 Euro.

Daneben strichen die Damen und Herren des Gemeinderats auch den Passus der Ganzheitlichkeit, sprich es gibt in Zukunft eine Förderung, auch wenn Anwesen nicht vollumfänglich saniert werden. Eine Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger ist, dass jetzt auch Schwingtore förderfähig sind, was bislang nicht der Fall war. "Das Thema Photovoltaik packen wir vorerst noch nicht an", sagte Bürgermeister Matthias Dusel, denn das Gremium will ein aus München angekündigtes Gesetz mit dem Motto "Energie schlägt Denkmalschutz" abwarten, um dann künftig eine gesetzeskonforme Regelung zu haben.

Matthias Dusel belegte die Attraktivität des Förderprogramms mit Zahlen. Er erläuterte, dass im vergangenen Jahr neun private Vorhaben mit insgesamt 76.000 Euro von der Gemeinde bezuschusst wurden. Die Gemeinde bekommt auch einen Zuschuss für das kommunale Förderprogramm von der Regierung von Unterfranken. Da die Gemeinde sich dem Programm "Innen statt Außen" angeschlossen hat, muss die Gemeinde nur 20 Prozent der Fördergelder für private Bauherren selbst aufbringen. Die anderen 80 Prozent kommen als Kofinanzierung von der Regierung von Unterfranken. Der Bürgermeister wird die neue Satzung in der Bürgerversammlung am 27. Januar vorstellen und damit die Anhörung der Bürger vollziehen.

Neues Parkkonzept ab 1. April

Diesen und kommenden Monat werden im Altort mit Metallnägeln, die Standorte markiert, an denen künftig noch Parken im Altort erlaubt sein wird. Ab dem 1. April wird das neue Parkkonzept dann scharf geschaltet, das heißt, dass es ab April Knöllchen geben wird. Dann wird der gesamte Altort eine verkehrsberuhigte Zone und nur noch Anwohner mit Parkausweis dürfen dann innerhalb der Wehrmauer parken. Die finale Fassung des Parkkonzepts wird in der Bürgerversammlung vorgestellt.

"Wir haben da einen Schatz gefunden", berichtete Matthias Dusel über das Auftauchen von historischen Glasplatten-Bildern. Diese Exponate werden zusammen mit Werken des Kunsthandwerkers Adam Muck – der jetzt 100 Jahr alt geworden wäre – vom 9. bis 19. Februar im Rathaus ausgestellt. Die Vernissage findet am Freitag, 10. Februar, um 18 Uhr statt.

Die Ratsrunde folgte einstimmig der Empfehlung des Finanzausschusses und beschloss den Haushalt 2023 mitsamt der Haushaltssatzung.