Da soll noch einmal einer sagen, dass Politiker nicht lernfähig sind. An der Aussprache könnte noch leicht gefeilt werden, doch beim Tag des Bieres in Seinsheim floss Finanzminister Albert Füracker dann der Name "Sasi" leicht von den Lippen.

Süffiges Seinsheimer Kellerbier und ein deftiges Essen – gepaart mit der Musik der Seinsheimer Musikanten und einer politischen Rede: Fertig ist der Tag des Bieres der CSU im vollen Jugendheim. Beim Essen hatte es in diesem Jahr eine Änderung gegeben: Statt der gewohnten leckeren fränkischen Bratwürste mit Kraut gab es Leberkäse mit selbstgemachten Kartoffelsalat.

Der Herr über 71 Milliarden Euro

Essen und Getränke servierten diesmal Weinprinzessinnen und die Finalistin für die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin, Anna-Kathrin Ott aus Winkelhof. Klar, dass der Staatsminister für Finanzen und für Heimat dafür warb, beim Online-Voting für Anna-Kathrin zu stimmen. Eine Aufgabe der Bierkönigin könnte sein, sich für den Tag des Bieres als Feiertag einzusetzen. Füracker bewies Humor und Mut zugleich, im katholischen Seinsheim dann den Vorschlag zu unterbreiten, dafür Maria und Christi Himmelfahrt zusammenzulegen. "Dann könnten die beiden eine Fahrgemeinschaft bilden", witzelte er.

Neben Spaß standen ernste Themen auf seiner Liste. Denn der Herr über 71 Milliarden Euro, wie ihn Landtagsabgeordnete Barbara Becker vorgestellt hatte, möchte das Geld sinnvoll ausgeben. Würde er alle Wünsche erfüllen, bräuchte er einiges Geld mehr. Schließlich hatte ihm auch Bürgermeisterin Ruth Albrecht schon darauf hingewiesen, dass die Marktgemeinde Geld benötige.

Dass Bayern zehn Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich zahlen müsse, wurmt ihn. "Wenn die anderen nur davon leben, dann müssen wir da etwas ändern", kündigte er an. Er warnte zudem: "Wir sind noch nicht durch alle Krisen durch." Nein, er betreibe kein "Ampel-Bashing", sondern will seine Worte als Hinweis verstanden wissen, wenn er sage, dass "Schulden zur Krisenbewältigung auf Dauer keine Zukunft haben". Seinem Kollegen Christian Lindner auf Bundesebene bescheinigte er Kreativität – in der Wortfindung, womit Füracker das den Begriff "Sondervermögen" für Schulden ansprach.

Applaus und Bravo-Rufe

So richtig heiß redete sich Füracker beim Thema Heizungstausch. Abgesehen davon, dass es gar nicht genügend Handwerker gebe, hinterfragte er auch die angekündigte Förderung und vermutete, dass es ein "Sondervermögen Heizungsirrsinn" geben werde. Er jedenfalls werde seine Hackschnitzelheizung nicht abschalten. Die zweieinhalb Jahre, die die Regierung noch dran sei, die halte er aus, rief er seinen begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern zu. Aus deren Reihen schallten ihm Applaus und Bravo-Rufe entgegen.

Einmal in Fahrt, ging es vom Holz ("Darf ich mit meinem eigenen Holz mein Haus noch heizen?") zur Ernährung. Schließlich war Füracker 23 Jahre lang Vollerwerbslandwirt. Er sehe es nicht ein, sich ständig sagen lassen zu müssen, was man essen solle, und gleichzeitig werde das Rauchen von Cannabis legalisiert.

Zeit für persönliche Gespräche

Gerne würden regionale Produkte hervorgehoben. Doch wenn ein Bauer dann am Ortsrand bauen möchte, dann sei das plötzlich "zu regional". Er plädierte, mit Augenmaß Flächen für Wohnen und Arbeiten auszuweisen. Den Klimaaktivisten sagte er: "Wir sind nicht die letzte Generation." Die frühere Bewegung "No Future" habe ebenso wenig Recht behalten wie die "Letzte Generation" Recht behalten werde. Kampfeswillig zeigte er sich bei der geplanten Änderung des Wahlrechts: "Wir werden uns lautstark wehren", betonte er.

Füracker erntete viel Beifall. Weinprinzessin Marie Merbecks überreichte ein Weinpräsent, bevor Füracker sich in das Goldene Buch eintrug. Anschließend nahm er sich auch noch Zeit zu persönlichen Gesprächen und dafür, vielen Helfern die Hände zu schütteln.