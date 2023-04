Der Arbeitskreis Kultur & Tourismus Gemeinde Segnitz lädt am Samstag, 6. Mai, zu einem Vortragsabend zum Thema "Namibia - Eine etwas andere Reise durch die Geschichte eines Landes" mit anschließender Ausstellungseröffnung ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Arbeitskreises hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Was hat Segnitz mit Namibia zu tun? Zum einen wird dort auch mit Begeisterung Faustball gespielt. Für die wichtigste Verbindung von Südwestafrika mit Segnitz ist aber Johann Georg Krönlein verantwortlich. Georg Krönlein war dort im 19. Jahrhundert als Missionar tätig. Sein Verdienst ist die Erforschung der Sprache der Namaquas, das Khoekhoegowab, und sein Einsatz als Friedensvermittler zwischen den damals verfeindeten Eingeborenenstämme der Namas und Hereros.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Segnitz entführt Winfried Adolf, ein Philatelist und profunder Kenner Namibias, in das „Land des Sandes und der Sonne“. Anschließend eröffnet er seine Ausstellung „Namibia – eine etwas andere Reise durch die Geschichte eines Landes“. Die Ausstellung ist bis 21. Mai im Museum Segeum geöffnet.

In einem weiteren Vortrag von Walter Moritz geht es dann um die Namasprache Khoekhoegowab rund um den Missionar Johann Georg Krönlein. Walter Moritz war lange Jahre selbst Missionar in Namibia und erlernte unter anderen Sprachen auch Khoekhoegowab mit ihren seltsamen Klicklauten. Moritz hat mittlerweile einen Teil seiner umfangreichen Namibia-Sprachliteratur der Gemeinde Segnitz vermacht, wo inzwischen eine Bibliothek zu Forschungszwecken der Namasprache eingerichtet wurde. Die Bibliothek wird am Sonntag, 7. Mai, um 10.30 Uhr im Gemeindearchiv in Segnitz ihrer Bestimmung übergeben.