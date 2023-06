Die Lebensfreude ist zurück: Nachdem die "Volkacher Lebensart" drei Jahre wegen der Corona-Pandemie pausieren musste, erlebte die Weinstadt am Wochenende ein kulinarisch-musikalisches Winzerhof-Festival der Superlative. Sieben einheimische Weingüter hatten die Tische bei herrlichem Sommerwetter reichlich gedeckt, zehn Bands und Ensembles verwöhnten die Ohren mehrerer tausend Besucher mit vielseitiger Live-Musik.

An beiden Tagen herrschten bis gegen 23 Uhr Temperaturen von über 20 Grad Celsius. Die angenehme Wärme, gepaart mit Secco, Wein und Musik, sorgte in den Gassen der Altstadt bis Mitternacht für südländisches Flair. Beim Bummel durch die Open-Air-Konzertmeile konnte man schnell feststellen, dass sich Gäste und Einheimische in etwa die Waage hielten. Das Herz der Volkacher Altstadt pulsierte kräftig vor den Livemusik-Bühnen.

Neues Konzept: Auf der Hauptstraße selbst war keine Bühne

Beim Flanieren von Live-Band zu Live-Band war reichlich Gelegenheit, auf den weniger belebten Pflasterstraßen die Seele baumeln zu lassen und die Kleinstadtatmosphäre zu genießen. Positiv beim Publikum aufgenommen wurde das neue Konzept der Arbeitsgemeinschaft Volkacher Lebensart. Die Hauptstraße selbst war bühnenfrei, positiv für Nicht-Konzertbesucher, die wie gewohnt ihren Abendspaziergang unternehmen konnten.

"Die Verlagerung quer durch die Altstadt beschert den Besuchern ein deutliches Plus an entspanntem Flanieren", meinte Marco Maiberger vom Organisationsteam. Die Standorte der Musikshows waren gut ausgeschildert, so dass sich die Lebensart-Gäste gut zurechtfanden.

Während im früheren Event-Areal vor der Barockscheune Stille herrschte, erwachte die Obere Zehentgasse erstmals zu stimmungsvollem Festivalleben. Dort kooperierten die Weingüter Zur Schwane und Karl Müller mit dem Bistro Majigs, die Monkey Man Band servierte am Freitagabend handgemachten Blues und Soul vom Feinsten.

Weitere Standorte waren das Weingut Leo Langer, erstmals im Innenhof des Gasthauses Lilie in der Hauptstraße, die Weingüter Max Müller I, Marienhof und Markus Schneider in der Weinstraße. Am Schelfenhaus bewirtete die Weinbar Fahr Away die Musikfans.