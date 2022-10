Dettelbach vor 42 Minuten

Stromkästen touchiert und geflüchtet

Am Mittwoch ereignete sich in der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach eine Unfallflucht, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 7.30 und 11.18 Uhr im Bereich der Tankstelle drei Stromkästen, welche durch den Anstoß stark beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Spurenlage zur Folge dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Es entstand ein Schaden von circa 6500 Euro.