Auf einem Grundstück Nähe Schaubmühle hat der Bund Naturschutz Ortsgruppe Volkach in Kooperation mit einem Bio-Obstbauern und engagierten Bewohnern des Baugebietes Volkach Nord eine Streuobstwiese angelegt.

Auf dem bisher ackerbaulich genutzten Areal wurden insgesamt 36 Hochstämme und zwar alte Apfelsorten, Kirschen, Pfirsiche und Zwetschgen gepflanzt. Die Streuobst-Baumpflanzungen werden im Rahmen der Initiative "Streuobst für alle" vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gefördert.

Ziel ist es, die Artenvielfalt in der Stadt zu erhöhen. Denn Streuobstwiesen erzeugen nach etwa acht bis zehn Jahren nicht nur schmackhaftes Obst, sie sind auch die Heimat von zahlreichen Insektenarten, Kleinsäugern, Reptilien sowie Amphibien und bieten Vögeln Nahrung. Wie sich das Grundstück in ökologischer und ökonomischer Hinsicht entwickelt, werden die Beteiligten in den kommenden Jahren aufmerksam beobachten. Die gesamte Aktion wurde geplant und mit zahlreichen Helfern ausgeführt von Michael Zwanziger, 2. Vorsitzender BN Volkach. Herzlichen Dank an alle Helfer.

Von: Gerda Hartner (1. Vorsitzende, Ortsgruppe Volkach im Bund Naturschutz)