Am vergangenen Freitag wollte ein Arbeiter mit einer Kehrmaschine gegen 20.20 Uhr die Kitzinger Straße im Schwarzacher Ortsteil Hörblach reinigen. Ein Anlieger war mit der Art der Ausführung offensichtlich so unzufrieden, dass er den Kehrmaschinenfahrer an der Weiterfahrt hinderte.

Im folgenden Streit kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, weswegen die Polizei verständigt wurde, wie die Inspektion Kitzingen berichtet. Nach Eintreffen der Polizei konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Die weiteren Ermittlungen zum Ablauf des Streits, auch wegen der mutmaßlichen Körperverletzung, laufen.