Es gibt im Stadtrat Prichsenstadt kaum ein anderes Thema, bei dem die Emotionen so hoch kochen, wie beim Reizwort "Baugebiete". Da konzentriert sich die sachliche Ebene auf den Vortrag des Bürgermeisters, um sich danach relativ schnell ins Gegenteil zu verwandeln. Dieses Mal stand der Antrag von Martin Krapf, unterstützt von Pascal Zörner, Alexander Schöpfel, Peter Eschenbacher und Michael Eckhoff, im Mittelpunkt des Geschehens. Er hatte beantragt, das Baugebiet "Am Gehäg" in Stadelschwarzach zu verwirklichen. Eine Erschließung war laut Antrag im November 2022 in Aussicht gestellt worden, und die Bürger würden "zu recht" darauf warten, zumal die Stadt aktuell keine Bauplätze vorhalten würde.

"Wird dies wie in der Vergangenheit wieder verschlafen, sehe ich es als sehr schwierig an, zum Beispiel Ehrenämter auszuführen, da der Nachwuchs fehlen würde", so argumentierte Krapf in seinem Antrag. Er verwies auf die zu erwartenden Einnahmen und lieferte gleich einen Beschlussvorschlag mit. Demnach sollten bis 24. Februar Angebote für die Tiefbauplanungen eingeholt werden mit der Bedingung, dass die Planung im kommenden März dem Rat zur Entscheidung vorgelegt wird. Und noch im März sollte die Verwaltung die Planungsarbeiten vergeben sowie vom Rat die notwendigen Mittel in den Haushalt eingestellt sein.

Baugebiete ja, aber nicht im Eiltempo

Bürgermeister René Schlehr hielt gleich in mehreren Punkten gegen den Antrag. Zur Erschließung habe er gesagt, "dass es möglich wäre, im November zu beginnen". Auch sei nicht richtig, dass die Stadt über keine Bauplätze verfüge: "In Laub ist bereits einer wieder zurückgegeben worden, ein zweiter wird in Kürze zurückgegeben." Ein Bauplatz müsse nach dem aktuellen Marktwert verkauft werden; die aktuellen Preise in Stadelschwarzach würden sich auf 180 Euro pro Quadratmeter belaufen. Und: Laut gesetzlicher Vorgabe müsse auch die Kinderbetreuung erweitert werden, da die Stadt pro Bauplatz mit ein bis zwei Kindern rechne. Viel Vorarbeit also.

"Aber wie soll ein Planer, der im Februar den Auftrag zur Erschließungsplanung erhält, nach einem Monat eine fertige Planung vorlegen können?", fragte Schlehr. Diesem Zweifel schloss sich Alfons Saugel an und beantragte zwar sinngemäß dasselbe wie Krapf, aber unter Verzicht auf genaue Zeitangaben. Auch beantragte Saugel, die von Krapf beantragte mögliche Wärmeleitung für eine Hackschnitzelheizung umzuwandeln in eine "Prüfung der Möglichkeit". Diesem Antrag gab der Rat auch mit 12:2 sein Okay, nachdem zuvor Krapfs Antrag bei einer Stimmengleichheit von 7:7 abgelehnt worden war.

Dem Beschluss vorausgegangen war eine Grundsatzdebatte über Baugebiete. Alexander Schöpfel etwa pries Baugebiete in den höchsten Tönen und vermutete beim Bürgermeister den politischen Willen, diese zu verhindern, was Schlehr von sich wies. Harald Rückert plädierte wortreich dafür, Baugebiete grundsätzlich vorzuhalten und nicht erst zu warten, bis sich jemand bei der Stadt melden würde. Und Fabian Uhl verdrehte die Augen, als Schlehr den Personalmangel im Bauamt ins Gespräch brachte.

"Wir sind übrigens noch in der vorläufigen Haushaltsführung", sagte Schlehr zum Thema Geld, "da dürfen und können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts vergeben." Wenn der Kämmerer Marco Kölln das Geld in den Haushalt einstellen würde, "könnte es bedeuten, dass wir andere Dinge dann nicht mehr machen können", so Kölln. Natürlich würde er das Geld in seine Finanzplanung übernehmen, beteuerte er. Entscheiden darüber muss aber der Stadtrat, und der hatte beschlossen, den Finanzplan nicht mehr im Haupt- und Finanzausschuss, sondern in einer öffentlichen Ratssitzung zu besprechen und zu verabschieden.