Auch in Marktbreit bleibt die Straßenbeleuchtung nachts weiter eingeschaltet. Das gab Bürgermister Harald Kopp am Montagabend am Ende der Stadtratssitzung bekannt. Allerdings werden öffentliche Gebäude bei Dunkelheit nicht mehr angestrahlt - darunter das Rathaus, das Schloss und der Malerwinkel.

Auch wenn es andere Orte gibt, in denen die Straßenlampen zu später Stunde ausgeschaltet werden - Marktbreit werde sich daran nicht beteiligen. Das sei, so Kopp, das Ergebnis eines Gespräches mit dem örtlichen Energieversorger, der damit auch nachts weiter seinen Strom an die Stadt verkaufen kann. Gründe für die durchgängige Beleuchtung seien unter anderem die Sicherheit und die Tatsache, dass die Leuchten in Marktbreit auf LED umgestellt seien.

Vier städtische Bauplätze verlost

Konsequenzen zog Kopp allerdings für die Weihnachtsbeleuchtung die heuer lediglich das Tor, einen Weihnachtsbaum am Schlossplatz und einen Baum in Gnodstadt umfassen wird. "Ich halte es für wichtig, ein Zeichen zu setzen", so der Bürgermeister. Einziger Kommentar aus den Reihen der Räte: Auch die Weihnachtsbeleuchtung sei eigentlich aus LED, so Harald Damm.

"Die Hauptattraktion des Abends", so bezeichneter der Bürgermeister die Verlosung von vier städtischen Bauplätzen. Immer noch ist Bauland sehr attraktiv und so gab es für einen Bauplatz in der Neubaustraße zu Kosten von 150 Euro pro Quadratmeter insgesamt acht Bewerber, für eine Parzelle in der Josef Holubar Straße in Gnodstadt (Kosten 120 Euro pro Quadratmeter) vier Bewerber, begehrt ist das Bauen in der Susi-Lauber-Straße wo sich bei einem Quadratmeterpreis von 150 Euro gleich 14 Interessenten registriert hatten, sechs Bewerber waren es für ein Grundstück in der Neuenbergstrßae, wo der Quadratmeter mit 70 Euro doch deutlich günstiger ist.

Fußgängerüberweg: Stadt hat keinen Einfluss

Bei einem Ortstermin vor der Sitzung stellten die neuen Eigentümer der ehemaligen GWF-Kelterstation, Birgit und Jürgen Chodera das Objekt am Radweg nach Marktsteft gegenüber der Gartenanlage Im Schwenninger den Räten vor. Die sollten sich ein Bild von der Anlage machen, bei der es wohl demnächst Veränderungen geben werde. Choderas Traum: Eine Kulturhalle mit Künstlerateliers. "Der Mensch denkt, die Verwaltung lenkt" sagte Bürgermeister Kopp dazu, denn bei Maßnahmen an dem privilegierten Außenbereich-Bauwerk könne die Stadt nur Empfehlungen geben, Entscheidungen treffe das Landratsamt.

Werner Fuchs fragte am Ende der Sitzung nach einem gesicherten Fußgängerüberweg vom Bahnhof in Richtung Stadt. Die Überquerung der Obernbreiter Straße sei nicht ungefährlich. Prinzipiell gaben Bürgermeister, Rätinnen und Räte dem Sitzungsbesucher recht, doch sei dies bereits häufiger Thema von Verkehrsschauen gewesen und entsprechende Vorstöße der Stadt dort abgewehrt worden. Zum einen handele es sich um eine Staatsstraße, bei der die Stadt keinen Einfluss habe, zum anderen wurde auf die Fußgängerbrücke über die Straße erinnert. Antworten, die Fuchs nicht sonderlich befriedigt zurück ließen.