Die Staatsstraße zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen ist an der Autobahn-Unterführung bis voraussichtlich 27. März, circa 12 Uhr, vollständig gesperrt. Dies teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einem Schreiben an die Presse mit, dem außerdem folgende Informationen entnommen sind.

Im Bereich des Bauwerks schreitet der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg voran. Im Zuge dieser Arbeiten wird unter anderem der südliche Teil der Unterführung erneuert. Die Betonage ist abgeschlossen. Im nächsten Schritt werden die Schalung und das entsprechende Traggerüst ausgebaut.

Wegen eines Schadens am Traggerüst, den am Sonntag ein Laster verursachte, der die Höhenbeschränkung auf 3,50 Meter missachtet hatte, musste die Straße bereits am Wochenende gesperrt werden. Der Ausbau des beschädigten Traggerüsts wird nun vorgezogen. Die Straße bleibt deshalb weiter gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 286 gemäß der Beschilderung.