Während des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Mainsondheim und Albertshofen eine neue Brücke erforderlich. Zu diesem Zweck wurde die Straße ab Juni 2021 gesperrt und die bestehende Brücke abgebrochen, teilt die A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Im Februar 2022 wurde der Stahlträger der neuen Brücke eingefahren. Im Anschluss wurde der Stahlträger in die Widerlager eingebunden und die Fahrbahnplatte betoniert. In den nächsten Arbeitsschritten wird nun die Abdichtung der Brücke hergestellt, die Hinterfüllungen der Widerlager eingebracht und die überführte Straße an die Brücke angebunden.

Aus diesem Grund wird die Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße bis voraussichtlich 10. November verlängert. Eine Umleitungsstrecke von Mainsondheim über die Hörblacher Straße und die Staatsstraße 2271 nach Albertshofen und umgekehrt ist ausgeschildert.