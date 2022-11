Zum Abschluss ihrer Fahrradausbildung stand für die Viertklässler noch eine Fahrt durch das neblige Schwarzach auf dem Programm. Unter Beobachtung zahlreicher Streckenposten zeigten sich die Schulkinder als geprüfte Radfahrer. Denn Fahrrad fahren und sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen ist nicht dasselbe. Vor dieser Fahrt in der Verkehrswirklichkeit lag die Ausbildung in Theorie und Praxis. In den ersten Wochen des neuen Schuljahres wurde im Heimat- und Sachunterricht die Regeln für das verkehrssichere Verhalten im Straßenverkehr gelernt. Die theoretische Ausbildung lag in den Händen der beiden Klassenleitungen Frau Carmen Käppner und Herrn David Feld. Unter Anleitung der Verkehrserzieherinnen der Jugendverkehrsschule Kitzingen, Polizeihauptmeisterin Sabine Diener und Polizeihauptmeisterin Simone Zschätzsch, übten sie auf dem Verkehrsübungsplatz in Sommerach das Radfahren in der Praxis. Nach erfolgreich bestandener Prüfung nahmen die Kinder im Beisein vieler Eltern und Großeltern ihre Ausweise, Urkunden und Wimpel entgegen. Fünf Schulkinder erhielten sogar eine besondere Auszeichnung für ihr hervorragendes Ergebnis einen Ehrenwimpel. Schulleiterin Frau Charlotte Erk bedankte sich bei den Verkehrserzieherinnen, den beiden Klassenlehrkräften und bei allen freiwilligen Streckenposten für ihre große Unterstützung. Sie lobte das große Engagement und den Übungsfleiß der Schülerinnen und Schülern und wünschte allzeit gute Fahrt!

Von: Charlotte Erk (Rektorin, Grundschule Schwarzacher Becken)