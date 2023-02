Zur Jahreshauptversammlung der Nordheimer Feuerwehr trafen sich die Floriansjünger, Mitglieder und einige Vertreter der Gemeinde im Rathauskeller der Gemeinde.

Kurz nach Begrüßung des 1. Vorsitzenden Daniel Frankenberger richtete 2. Bürgermeister Bernhard Fiehl seine Grußworte an die Versammlung. Dieser ließ die 1. Bürgermeisterin Sibylle Säger entschuldigen, da diese krankheitsbedingt ausfiel. Neben den lobenden Worten über die ausgezeichnete Arbeit der Feuerwehr, lobte Fiehl die Zusammenarbeit zwischen Verein, Aktiver Wehr, Gemeinde und dem Bauhof. Auch sprach der 2. Bürgermeister die bekannten Probleme über das marode Feuerwehrfahrzeug und den noch schlimmeren Zustandes des Feuerwehrgerätehauses an. So ließ er verlauten, das die Gemeinde bereits an einer Lösung für das Gerätehaus arbeite und diese in naher Zukunft umgesetzt werden soll. Auch sind bereits erste Gedanken über die Beschaffung eines neuen oder gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges gemacht worden, sodass die Nordheimer Wehr auch in Zukunft schlagkräftig bleibt.

Nach den Berichten des 1. Vorsitzenden Daniel Frankenberger über das vergangene Jahr, riss dieser noch die geplanten Veranstaltungen anlässlich des 150-Jährigen Jubiläums an. Kommandant Marcus Wachler berichtete im Anschluss über die Einsätze des vergangenen Jahres, sowie den Stand der aktuellen Mannstärke in Aktiver Wehr, Jugend- und der Kinderfeuerwehr. Ein großer Punkt auf der Tagesordnung war die Vorstellung der neu aufgestellten Satzung, die Daniel Frankenberger erstmals der Versammlung vorstellte. Diese wurde im Nachgang einstimmig verabschiedet. Ein großes Lob richtete Frankenberger an alle Beteiligten, insbesondere an Projektleiter Peter Säger, für das Engagement bezüglich des Ausbaus des neuen Mehrzweckfahrzeuges.

Zum Schluss richtete der anwesende Kreisbrandinspektor Michael Krieger seine lobende Worte an die Feuerwehr, insbesondere über die hervorragende Leistung in der Jugendarbeit. Auch lobte er die Gemeinde, die es endlich wagt das Projekt eines neuen Gerätehauses anzupacken. Krieger zeigte sich zufrieden über die Leistung und das Engagement der Nordheimer Floriansjünger.

Von: Peter Säger (2. Vorstand, Freiwillige Feuerwehr Nordheim am Main)