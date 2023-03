Renovierungsarbeiten an den Sanitäranlagen und Elektroverteilungen im Schützenhaus werden die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Mainbernheim in den kommenden Monaten beschäftigen. Schützenmeister Stefan Klausnitzer stellte bei der Jahreshauptversammlung kürzlich diese und weitere anstehende Investitionen vor. So seien auch die Sitzgruppen im Vorgarten in die Jahre gekommen und müssten neu beplankt werden. Zudem steht ein Kompressor auf der Investitionsliste. Ebenfalls wurde beschlossen, sich mit einem Energieberater zusammenzusetzen, um den Zustand des Schützenhauses zu bewerten und Maßnahmen zu erörtern, wie künftig Energie gespart werden kann.

Für die Jugend sollen weitere Luftdruckwaffen angeschafft werden, da die Jugendgruppe mittlerweile auf stolze 28 Personen gewachsen ist und die vorhandenen Waffen und Ausrüstungen nicht mehr ausreichen. Damit stellt der Mainbernheimer Traditionsverein die größte Jugendgruppe im Gau.

Schatzmeister Josef Wenisch erklärte, die Unterhaltung der Gebäude, Versicherung und Energie seien die größten Kostentreiber. Investitionen wurden nach der großen Umbaumaßnahme mit den neuen elektronischen Schießständen in den vergangenen Jahren nur bedingt umgesetzt.

Neben dem Kirchweihschießen gab es vereinsinterne Wettbewerbe wie Osterschießen, Frühlingsschießen oder Krapfenschießen, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Ebenfalls gab es eine gute Beteiligung bei den Vereinsmeisterschaften mit folgenden Ergebnissen: Zwergerl: Lennox Rott (148 Ringe), Schüler: Anton Klein (140 Ringe), Junioren/Jugend: Max Hügelschäffer (350 Ringe), Damen I Luftgewehr: Annabelle Knoll (298 Ringe), Herren I Luftgewehr Phillip Schilling (367 Ringe), Herren II-IV: Florian Poser (344 Ringe), Senioren/Auflage I-IV: Kurt Lechner (291 Ringe), Senioren/Auflage V: Rolf Sander (281 Ringe). Gaumeisterschaften: 1. Platz Herbert Ziegler (KK 50 m Auflage), 1. Platz Rolf Sander (LG Auflage).

Manfred Ziegler wechselt seinen Posten als Kassenprüfer und unterstützt künftig den Schatzmeister. Ihm folgt Erwin Reidelbach als Kassenprüfer nach. Als Schützenkommissarin wurde Frau Landrätin Bischof in ihrem Amt bestätigt.

Von: Timo Lechner (Pressearbeit, Schützen Mainbernheim)