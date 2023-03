Die Vorschulkinder des Wiesenbronner Kindergartens besuchten mit ihren Betreuern die Dorfbücherei in Wiesenbronn. Schon seid zwei Jahren kommen die Kinder einmal im Monat zum Bücher ausleihen. Mit Begeisterung stöberten die Vorschulkinder im großen Fundus an Kinderbüchern. Beide Gruppen wurden fündig und liehen sich mehrere Bücher für den Kindergarten aus. Viele dieser Kinder kommen auch mit ihren Eltern zum Ausleihen in die Dorfbücherei.

Von: Karin Mix (Leitung, Dorfbücherei Wiesenbronn)