Eine stattliche Anzahl von Musikern und Sängern hatten sich zum Adventskonzert am 3. Adventssonntag in der gut besuchten St. Burkard-Kirche in Obernbreit zusammengefunden. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Sebastian Roth übernahm Frau Jutta Schwegler die Moderation und führte mit Gedichten und Texten durch das umfangreiche und abwechslungsreiche Programm. So stimmte der Posaunenchor Marktbreit-Obernbreit unter der Leitung von Matthias Walz mit der Intrade und Choral "Macht hoch die Tür" sowie "The Water is wide" auf den Abend ein. Die vor vier Jahren nach Deutschland gekommene ukrainische Violinistin Nataliya Kulchytska begeisterte das Publikum mit "Air von J. S. Bach" , Meditationen von Thais sowie mit Weihnachtspotpourris aus der Ukraine. Der Gesangssolist Heiko Quentzler aus Obernbreit stimmte mit "Feliz Navidad", "Mary did you know" und "Santa Claus is coming to Town" auf das Weihnachtsfest ein. Der Männergesangverein Eintracht Obernbreit unter der Leitung von Monika von Rotenhan brachte "Hymne an die Nacht", "Weihnachtsglocken" und "Weihnachtszeit - Kinderzeit" von Udo Jürgens zu Gehör. Zwischen den Musikstücken intonierte Sandra Veeh an der Orgel "In der Weihnachtsbäckerei" sowie "Es ist für uns eine Zeit angekommen" und Hermann Wurl spielte gekonnt die Fuge G-Dur von J.S. Bach auf der Orgel. Der Posaunenchor spielte zum Abschluss noch die Stücke "Hark the herald angel sing" und "Hört der Engel helle Lieder" bis die Zuhörer und alle Mitwirkenden gemeinsam das Adventslied "Tochter Zion, freue dich" anstimmten. Am Ende des Adventskonzerts lud Pfarrer Roth alle Gäste noch zu einer Tasse Glühwein und Punsch mit guten Begegnungen und Gesprächen ein.

Von: Reinhold Weber (Vertrauensmann, Pressewart, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Obernbreit)