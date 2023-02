Unter dem Motto "GSDS-Großlangheim sucht Deine Stimme" findet an den beiden Freitagen 10. und 17. Februar, jeweils um 15 Uhr, im Kulturhaus im Schlosshof 13 ein Stimmcasting für Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren statt.

Gesucht werden laut Presseschreiben junge Talente aus dem ganzen Landkreis, die keine Lust mehr auf Kinderzimmer-Karaoke haben und sich auch mal auf der Bühne beweisen wollen, das Ganze ist ein Jugendchorprojekt des Gesangvereins Großlangheim unter der Leitung von Sängerin und Musikerin Petra Sterk.

Die Proben starten am 3. März, immer am Freitagnachmittag (außer in den Ferien), Ziel sind Auftritte am Jubliäumswochenende des Vereins Ende Juni, einstudiert werden moderne Songs im Stil der Pentatonics, Nathan Evans, KHS und ähnliche Interpreten.

Wer sich angesprochen fühlt, präsentiert seinen Lieblingssong vor der "Jury", super wäre ein playalong oder Karaoke auf dem Handy, welches mit der Lautsprecheranlage gekoppelt wird, die ganz Musikalischen können sich gerne auf dem bereitstehenden Klavier oder einem mitgebrachten Instrument selbst begleiten.

Interessierte werden um Anmeldung unter Tel.: (0932) 56597 gebeten, können aber auch kurzentschlossen teilnehmen.