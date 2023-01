Dieses Jahr durften die Sternsinger aus St. Vinzenz wieder von Haus zu Haus ziehen. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Scheckenbach wurden die Könige von ihm gesegnet und mit Kreide und Türsegen losgeschickt. In drei Gruppen besuchten die Sternsinger, mit kleiner Mittagspause im Stadtteilzentrum, die vorher gemeldeten Haushalte. Mit viel Freude verteilten die acht- bis 18-Jährigen den Segen an den Häusern und sammelten Spenden und Süßigkeiten, welche am Nachmittag ausgezählt und aufgeteilt wurden. Wir danken für die Spenden in Höhe von 1340 Euro.

Von: Britta Neuerer (Sternsinger-Organisatorin, Pfarrgemeinde St. Vinzenz, Kitzingen)