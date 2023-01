Die Botschaft von Jesu Geburt zu den Menschen bringen, die Häuser segnen und dabei noch Gutes tun: Das machen die vielen Buben und Mädchen, die am und um den Dreikönigstag am 6. Januar im Landkreis Kitzingen unterwegs sind.

Die Anspannung war in der Sakristei der Wiesentheider St. Mauritiuskirche deutlich zu spüren. 16 Kinder und Jugendliche, verkleidet als die Heiligen Drei Könige, warteten gespannt auf das Startsignal von Pater Philippus Eichenmüller. Punkt neun Uhr zogen Sternträger, Könige und Ministrantinnen und Ministranten in die Kirche, um den Gottesdienst zu feiern. Sie nahmen den Segen auf, um ihn im Anschluss in die Bevölkerung zu tragen.

Kinder helfen Kindern auf der ganzen Welt

Auch der nach dem Gottesdienst einsetzende Nieselregen konnte die Stimmung bei den Sternsingern nicht trüben und so zogen sie in vier Gruppen aufgeteilt von Haus zu Haus und sangen ihre Segenslieder. In Wiesentheid hatten sich rund 100 Haushalte für die Sternsinger-Aktion angemeldet.

Die Sammlung der Sternsinger, die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, stand dieses Jahr unter dem Motto "Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit". Die Organisation der Wiesentheider Sternsingeraktion lag in den Händen von Oberministrant Samuel Buchholz und er nannte auch die Spendensumme von 1980,45 Euro.