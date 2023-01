Am Dreikönigstag sandte Pfarrvikar Nicolas Kehl im Gottesdienst neun Sternsinger aus, die den Segen in die Häuser von Biebelried brachten. Sie zogen durch die Straßen und sammelten einen Spendenbetrag in Höhe von 1907,88 Euro.

Von: Manuela Brandmann (Mitglied des Gemeindeteams, Pfarrei St. Johannes, Biebelried)