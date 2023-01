Am Dreikönigstag zogen auch in Astheim Kinder und Jugendliche als Sternsinger durch das Dorf und überbrachten den Menschen den Segen. Gleichzeitig baten sie um eine Spende für das Kindermissionswerk. Erfreulicherweise konnten zwölf Jungen und Mädchen für die Aktion motiviert werden, so dass drei Gruppen gebildet und alle Haushalte im Ort besucht werden konnten. Unter dem Motto: "Kinder stärken - Kinder schützen: in Indonesien und weltweit" kam in diesem Jahr das Geld armen und benachteiligten Kindern in Indonesien zugute. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Die erste Auszählung ergab eine stattliche Summe von 1704,30 Euro. Das Gemeindeteam und die Kirchenverwaltung bedanken sich bei den Astheimerinnen und Astheimern für ihre großzügigen Spenden.

Von: Uli Binzenhöfer (1. Vorsitzender, Gemeindeteam der katholischen Pfarrei St. Johannes Evangelist, Astheim)