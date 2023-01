Mehr als 1300 Euro haben die Abtswinder Sternsinger in diesem Jahr gesammelt. In zwei Gruppen zogen sie am 6. Januar durchs Dorf und brachten den Segen für das neue Jahr in die Häuser. Auch beim Neujahrsempfang der Gemeinde hatten sie ihren Auftritt. Der Erlös ist bestimmt für den örtlichen Verein Mix for Kids, der in Zusammenarbeit mit internationalen Hilfsorganisationen und Einrichtungen vor Ort Kinder in Indien, Albanien und Deutschland unterstützt. Foto: Beate Krämer