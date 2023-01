Die von Prädikantin Uschi Sattes im Aussendungsgottendienst gesegneten Sternsinger waren in Hohenfeld unterwegs. Die fünf Königinnen und fünf Könige brachten den Segen in die Häuser und sammelten dabei Spenden in Höhe von insgesamt 1330 Euro.

Von: Monika Heerlein (Sternsingerkind-Mutter, Hohenfeld)