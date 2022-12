Die Katholische junge Gemeinde (KjG) sucht nach dreijähriger Corona-Pause wieder Kinder ab sieben Jahren, die als Sternsinger zu Heilig Drei König am 6. Januar 2023 durch die Straßen Kitzingens ziehen möchten. Die Kinder bitten auch in diesem Jahr wieder um Spenden für die Missionsstation der Dominikanerschwestern, die seit Jahrzehnten Arme und Hilfsbedürftige in Bogotá (Kolumbien) unterstützt, heißt es in einem Presseschreiben der Katholischen jungen Gemeinde. Das erste Vortreffen zur Sternsinger-Aktion findet am Dienstag, 20. Dezember, um 17 Uhr im Dekanatszentrum statt. Dort werden die Kinder in Gruppen eingeteilt. Bei einem zweiten Treffen am Donnerstag, 5. Januar 2023, wird noch einmal der Ablauf des Gottesdienstes geplant und letzte Fragen zur Aktion geklärt. Wer am 6. Januar auch einen Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich in die Straßenwunschlisten, die in der St. Johannes-Kirche aushängen, eintragen, oder eine E-Mail an pl.kjg.kitzingen@gmail.com senden, heißt es abschließend.