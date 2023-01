Die Sternsinger der Pfarrei St. Martin, Willanzheim, waren unterwegs zu den Menschen. Am Dreikönigstag machten sich die kleinen und großen Königinnen und Könige auf den Weg, um die Botschaft und die Freude von Weihnachten hinauszutragen in die Straßen, Häuser und Wohnungen. Eingeteilt in vier Gruppen zogen sie von Haus zu Haus und baten um eine Gabe für Kinder und Jugendliche in Not. "Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit", lautete das Motto der Sternsingeraktion 2023. Damit rückten die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt. Am Ende des Tages konnten sich die Sternsinger über ein Spendenergebnis von 2575,70 Euro freuen.

Von: Monika Strohmer (Mitglied Pfarrgemeinderat , Pfarrgemeinerat St. Martin, Willanzheim )