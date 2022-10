Mit dem Projekt "Sterneküche macht Schule" ist Sternekoch Stefan Marquard an das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach (EGM) gekommen, um mit Schülerinnen und Schülern sowie dem Küchenteam gemeinsam zu kochen. Der Tag begann für den Neigungskurs Kochen am EGM um 8 Uhr also in der Klosterküche. Das Ziel: Mittagessen für das gesamte Kloster mit seinen Betrieben kochen – inklusive der Schule. Nach der Aufteilung in einzelne Kochteams, die jeweils Unterstützung aus der Klosterküche hatten, wurde Gemüse und Fleisch geschnitten, Kräuter geputzt und Spätzleteig gerührt. "Ganz schön viel los heute", meinte Küchenleitung Anne Stöcklein, die immer wieder zwischen den einzelnen Stationen koordinierte. Sie leitet auch den Neigungskurs, der im vergangenen Schuljahr eingeführt wurde. Das Endergebnis mittags in Münsterschwarzach: Eine Thai-Curry-Suppe, Wokgemüse mit Reis und Geschnetzeltes mit Kräuterspätzle. Insgesamt 500 Portionen hat der Neigungskurs zusammen mit dem Team aus Klosterküche und Stefan Marquard an diesem Vormittag gekocht. Bei der Essensausgabe in der Schulmensa konnten sie und der Rest der Schulfamilie dann endlich alles probieren. "Das haben wir gekocht", erzählte ein Schüler beim Warten. Und? "Schmeckt voll lecker", folgte die Antwort später. "Es war mich wie im Schlaraffenland hier", stellte Stefan Marquard am Ende fest. "Ich hatte nirgendwo bisher alles an einem Ort und von einem Ort. Das Gemüse kommt hier aus der eigenen Gärtnerei, das Fleisch aus der Metzgerei. Toll!" Auch die Schulmensa mit kostenlosem Obst und Wasser aus Wasserspendern fand beim Team um den Sternekoch Bewunderung. Nach dem 2020 gestarteten Coaching zur noch gesünderen Schulverpflegung ist das EGM mit diesem innovativen Projekt nun einen weiteren Schritt gegangen, das Mittagsangebot zu optimieren.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)