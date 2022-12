Am Freitag, 9. Dezember wanderten zehn Mitglieder des Steigerwaldklubs Iphofen-Kitzingen auf dem winterlichen, aber gut begehbaren sechs Kilometer langen Bildstockweg rund um Oberscheinfeld.

Wir fuhren zunächst in mehreren Pkw zusammen nach Oberscheinfeld und parkten am Gasthaus Münich, wo wir auch zu Mittag vorhatten, einzukehren.

Die Bildstockkultur, in Oberscheinfeld Marterle genannt, wurde vor allen Dingen in vorwiegend katholisch geprägten Ortschaften gepflegt. Durch die am Bildstock angebrachten Darstellungen flehte man bestimmte Heilige an und suchte im Gebet nach Trost und Orientierung. Der Bildstock war äußeres Zeichen von Versprechen oder der Religionszugehörigkeit. Wir sind katholisch!

Wie bereits erwähnt, ist Oberscheinfeld auch heute noch katholisch geprägt. In der Zeit der Reformation unterstand der Ort dem Hochstift Bamberg. Entsprechend wurde die Ausbreitung der reformierten Kirche behindert. In der zeitlichen Folge konnte sich die Marterlekultur ausbreiten und erhalten.

Die Landesherren in der Nachbarschaft, die von Speckfeld-Limpurg-Rechteren und die Grafschaft in Castell trat bald der reformierten Kirche bei. Hier konnte sich diese Kultur nicht weiter entwickeln.

Wir sahen Bildstöcke neueren Datums, wohl aus Dankbarkeit nach dem letzten Krieg gestiftet. Die neueren Arbeiten sind aus Muschelkalk hergestellt. Die älteren aus dem 18. und 19. Jahrhundert aus grünem Sandstein hergestellten Bildstöcke sind teilweise stark verwittert und teils bereits dem totalen Verfall ausgeliefert. Beim Bildstock auf dem Galgennock versuchten wir mithilfe der detaillierten und reichen Beschreibung aus dem Landkreisbuch uns den zerfallenden Bildstock im Ursprung vorzustellen.

Die besterhaltenen sind die Bildstöcke am Ortsende Richtung Prühl und auch an der Schlossmühle. Wobei der am Ortsende die gesamte Leidensgeschichte aufzeigt und der am reichsten und aufwändigsten gearbeitet ist.

Bei der anschließenden Einkehr im Gasthaus Münich und einem guten Fischgericht ließen wir dann die eindrucksvolle Wanderung ausklingen.

Von: Edgar Scheblein (Wanderwart, Steigerwaldklub e.V. Iphofen-Kitzingen)