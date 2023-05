Nach einer dreijährigen Coronapause fand der Frühlingsball des Wiesentheider Gymnasiums wieder statt. Dieser Ball ist traditionell der Abschluss des Tanzkurses der 10.-Klässler. In diesem Jahr hatten nach der pandemiebedingten Zwangspause auch die 11.-Klässler Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Tanzkurs der Volkshochschule Kitzingen wurde geleitet von der Lehrerin Nicola Dahmen, die auch die Organisation des Abends und die Gestaltung der Halle durchführte.

Der Abend in der festlich geschmückten Steigerwaldhalle wurde eröffnet von den Paaren des Tanzkurses, die in einer sorgsam einstudierten Choreografie in den Raum schritten und anschließend ihre erworbenen Fähigkeiten bei mehreren Tänzen unter Beweis stellten. Nach den ersten Tänzen der Schülerinnen und Schüler, wurden auch die Eltern auf die Tanzfläche gebeten.

Die Musikauswahl der bewährten Frankfurter Tanzband "Manhattan Affair" bot den passenden Rahmen zu Walzer, Cha-Cha-Cha, Foxtrott oder Jive. Ein Highlight des Abends waren zwei Vorführungen des 16-jährigen Austauschschülers und Turniertänzers Marek aus Liberec mit seiner 14-jährigen Tanzpartnerin. Bei der Bedienung engagierten sich neben einigen Lehrkräften auch einige Schülerinnen und Schüler. Der Elternbeirat bot ein Angebot an leckeren Cocktails an, das auch gerne angenommen wurde.

Bei einem Tanz-Wettbewerb stellten sich 13 Tanzpaare zur Wahl. Als Tanzpaar des Abends wurden vom Publikum Celine Jänsch und Julius Kober aus der Klasse 10 a gewählt.

Die insgesamt über 400 Gäste erlebten einen launigen Abend in einem schönen Ambiente, und viele schwangen noch lange ihr Tanzbein, bis sich der Ball kurz nach Mitternacht auflöste.

Von: Andreas Liebald (Elternbeiratsvorsitzender, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)