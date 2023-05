Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwoch um 16 Uhr in Volkach, als ein 52-jähriger Autofahrer im Distelweg ein Stauende übersah. An einer roten Ampel hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet, berichtet die Kitzinger Polizei.

Der 52-Jährige übersah offenbar das Ende und fuhr mit seinem Wagen auf das letzte Auto in der Reihe auf. Dieses wurde durch den Anstoß noch nach vorne auf einen weiteren Wagen geschoben. Ein Autofahrer machte nach dem Unfall leichte Nacken- und Brustschmerzen geltend. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.