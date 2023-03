Die Volkshochschule (Vhs) Volkach hat medial aufgerüstet und gibt mit digitalen Tafeln den Leiterinnen und Leitern der Kurse neue Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung an die Hand. Wie die Geräte funktionieren und wie sie zu bedienen sind, war Gegenstand einer Fortbildung in den Unterrichtsräumen der Vhs. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

Aus dem Fachbereich Sprachen nahmen fünf Kursleiterinnen teil, aus dem Fachbereich IT kam ein Kursleiter zu der Fortbildung mit der Leiterin der Vhs Volkach, Susanne Holst-Steppat, und der Leiterin der Vhs Geschäftsstelle Volkach, Sigrid Klemenz. In ihrem Vortrag setzten sich die beiden mit den elektronischen Tafeln, den sogenannten Smartboards auseinander, die ab sofort die bisherigen analogen Whiteboards ersetzen werden. Für Susanne Holst-Steppat ist klar: "Mit der Einführung von Smartboards in unser Unterrichtsgeschehen schreitet die Digitalisierung in der Volkshochschule der Stadt Volkach weiter voran."

Interaktive Boards

Zunächst gab Susanne Holst-Steppat eine Übersicht über die Funktionen des interaktiven Boards. Damit haben die Leiterinnen und Leiter der Kurse "ab sofort die Möglichkeit, ihren Unterricht noch abwechslungsreicher, dynamischer und interaktiver zu gestalten", betonte Sigrid Klemenz. Sie erläuterte im Anschluss, wie zusätzliche Medien, wie Laptop, Smartphone und Dokumentenkamera in das Board eingebunden werden können. Susanne Holst-Steppat fügte abschließend hinzu, dass mittlerweile viele Fremdsprachenverlage digitale Versionen ihrer Publikationen anböten und somit gerade auch im Fachbereich Sprachen neue Unterrichtswege eingeschlagen werden könnten.