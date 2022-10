Auch in diesem Schuljahr war die Bereitschaft der Eltern der Grundschule in Markt Einersheim groß, als Klassenelternsprecher oder im Elternbeirat der Schule mitzuarbeiten. Da die maximal erlaubte Anzahl der Elternbeiräte schulrechtlich auf sieben plus Nachrücker festgelegt ist, konnte der Elternbeirat trotz der ausscheidenden Mitglieder des letzten Schuljahres auf acht Rätinnen und Räte aufgestockt werden. Herr Rudolf wurde als Vorsitzender gewählt und bekommt Unterstützung von Frau Engelhardt (stellvertretende Vorsitzende), Frau Schumann (Kasse) und Herrn Grün (Protokollführer). Weiterhin gehören Frau Eyrich, Herr Klein, Herr Grün und Frau von Crailsheim dem neuen Elternbeirat an. Der Schulleiter Matthias Schuhmann freut sich über sein starkes Team, bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement und hofft auf die gewohnt außerordentlich gute und gewohnt harmonische Zusammenarbeit.

Von: Matthias Schuhmann (Rektor, Grundschule Hellmitzheimer Bucht)