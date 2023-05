Mit 18 Athlet*innen von M/W 10 bis hinauf zu den Männern ging die TG Kitzingen bei den Kreismeisterschaften (ab U16) und dem Sportfest in Bad Kissingen an den Start. Zusammen konnten sich die Sportler*innen siebzehn Plätze auf dem Podest sichern, davon zehn Mal ganz oben auf dem Treppchen.

Bei den Männern trat Florian Düll im Weitsprung an. Er konnte sich mit einer Weite von 6,79m den ersten Platz erkämpfen. Im Weitsprung schafften es auch Ella Zitzmann (U18) mit 5,08m, Finn Döbrich (M14) mit 5,23m und Lena Cielatkowska (W14) mit 4,18m auf den ersten Platz. Mit einer Zeit von 28,71 sec ließ Ella bei ihrem ersten 200m-Lauf in einem Wettkampf alle Starterinnen hinter sich. Im Kugelstoßen erreichte sie Platz 2 mit einer Weite von 8,80m. Im Hochsprung war Finn besonders erfolgreich, indem er die 1,68m meisterte und sich somit nicht nur den ersten Platz sicherte, sondern auch die A-Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften um 10cm übersprang. Lena schaffte es ebenfalls sich zwei Siegestitel zu erkämpfen, indem sie die 100m in nur 14,00 sec sprintete.

Unsere jüngeren Nachwuchssportler*innen nahmen zeitgleich bei einem Sportfest in Bad Kissingen teil und auch hier war die Freude groß. Sebastian Kroiß (M10) gelang es gleich zwei Mal, aufs Treppchen zu kommen. Im Weitsprung erreichte er mit einer Weite von 3,33m Platz 2, im 800m-Lauf mit einer Zeit von 3:13,52 min. Frederik Englert (M12) meisterte die zwei Stadionrunden sogar in 2:48,63 min, als erster seiner Altersklasse. Ebenfalls erfolgreich über 800m war Mia Bock (W10) mit einer Zeit von 3:15,23 min. So schaffte auch sie es auf Platz 2. Mathilda Breusing (W10) startete über 50m und im Weitsprung, wobei sie sich in beiden Disziplinen mit einer Zeit von 8,30 sec und einer Weite von 3,43m den 2. Platz holte. Lotta Breusing, Sinja Keßelring, Magdalena Kroiß und Clara Nitschke bildeten unsere 4x75m Staffel (U14). Sie konnten nach 45,91 sec die Ziellinie überqueren und mit einer Siegerurkunde glücklich nach Hause fahren. Zufrieden konnte auch unsere 4x50m Staffel mit sich sein, welche mit 34,22 sec den 2. Platz erreichte. Mia Müller, Maria Ansorg, Mathilda Breusing und Mia Bock brachten das Staffelholz ins Ziel.

Von: Fiona Zimmermann (Co-Trainerin, Turngemeinde Kitzingen v. 1848 e.V.)