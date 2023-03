Zwei besondere Objekte mit eindrucksvoller Botschaft für die österliche Passionszeit und die Kartage haben Doris Ofenhitzer und Marika Taillefer in diesem Jahr gestaltet.

Im mediterranen Garten von Doris Ofenhitzer gedeiht seit vielen Jahren eine winterharte Zitrone - Poncirus - die ursprünglich aus dem Norden Chinas und von der koreanischen Halbinsel stammt. Neben Blüten und Früchten beeindruckt die Pflanze mit furchterregend großen, sparrigen Stacheln. Diese besondere Wuchsform kommt gerade in der blattlosen Jahreszeit zur Geltung und hat die beiden dazu inspiriert, aus den Zweigen eine symbolische Dornenkrone zu winden. Ohne Blessuren an den Händen ging dies nicht vonstatten, die beide aber gerne in Kauf nahmen. "Die Wirkung dieser grünen Äste und Dornen ist unvergleichlich", schwärmt Marika Taillefer. "Mir gefällt besonders, dass sich die Pflanze schon in wenigen Wochen belauben und duftende Blüten tragen wird - auch das ist ein Symbol für die österliche Auferstehung", ergänzt Doris Ofenhitzer.

Als zweites Objekt dienen drei rechteckige, behauene Steinchen, die an die Würfel erinnern, mit denen die römischen Soldaten um das Gewand Jesu gespielt haben. Tatsächlich stammen diese "Würfel" aus der Römerzeit. Die Mosaiksteine sind Fundstücke aus dem Norden Israels.

Zu sehen sind die Objekte in der Kath. Kirche St. Nikolaus in Neuses am Berg in der Ausstellungsnische "Wofür mein Herz Schlägt". Die Kirche ist für Besucher täglich geöffnet.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenstiftung Neuses am Berg)