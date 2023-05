Das dürfte wohl das jüngste Vorstandsgremium in den Kameradschaften des Bayerischen Soldatenbundes (BSB) sein, das bei der Jahreshauptversammlung der Großlangheimer Soldatenkameradschaft am Sonntagnachmittag im Gasthof Grebner einstimmig gewählt wurde. Nachdem sich die bisherige Vereinsführung nicht mehr zur Wahl stellte, übernahmen junge Leute die Verantwortung. Die Vereinsführung ging vom Vater auf den Sohn über. Der bisherige Vorsitzende Werner Adrio übergab die Führungsposition an seinen Sohn Stefan. Dessen Stellvertreter ist nun Christian Förth, die Kassengeschäfte führt jetzt Andreas Förth und Schriftführer ist Johannes Schmid. Dem Beirat gehören Werner Adrio, Horst Gramlich, Felix Hümmer, Wolfgang Artmann und Max Lindner an, Werner Scheller bleibt Fahnenträger und Benno Förth Schießwart.

Der bisherige Schriftführer Horst Gramlich ging unter anderem auf die Spenden an den Volksbund der deutschen Kriegsgräberfürsorge (VdKGF) ein, die anstelle der wegen Corona ausgefallenen Kriegsgräbersammlungen beschlossen wurden. Die traditionelle Feierstunde am Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege konnte im vergangenen Jahr wieder stattfinden. Der bisherige Schatzmeister Felix Hümmer berichtete von einem kleinen Plus in der Vereinskasse. Bei dieser Gelegenheit hob Bürgermeister Peter Sterk den Gemeinschaftssinn der Kameradschaft als eine der Säulen der Langemer Dorfgemeinschaft hervor. Sein Dank galt auch der Pflege des Kriegerdenkmals. Mit Blick auf die derzeitige Kriegslage in der Ukraine mahnte er dazu, das Geschehen nicht aus den Augen zu verlieren, "da wir aufpassen müssen, dass sich der Krieg nicht ausweitet". Auch der Bürgermeister bedauerte, dass die traditionellen und beliebten Ausflüge des Vereins wegen Corona nicht stattfinden konnten.

Zwei hohe Auszeichnungen

Auch verschiedene Veranstaltungen mussten entweder abgesagt werden oder konnten nur in abgespeckter Form stattfinden, wie der bisherige Vorsitzende berichtete. In diesem Jahr konnte wieder das traditionelle KK-Schießen des Kreisverbandes über die Bühne gehen und am 23. April die BSB-Bezirksversammlung im Großlangheimer FC-Sportheim. Für Werner Adrio gab es zwei hohe Auszeichnungen. Kreisvorsitzender Bernhard Kniewasser überreichte unter dem starken Beifalls der Anwesenden das große Verdienstkreuz am Bande des BSB für seinen Einsatz für den Verein "und besonders als Organisator von Ausflügen und als Kümmerer um alles".

Gerhard Bauer, Vorstandsmitglied des VdKGF-Bezirksverbandes, übergab die Costermano-Medaille des Volksbundes für besondere Mitarbeit, für Völkerverständigung und zur Förderung des Friedens. Er berichtete davon, dass die ukrainische Armee jetzt Schützengräben aushebe, aus denen Gebeine von Gefallenen des letzten Weltkrieges geborgen würden, "dabei werden auch noch Erkennungsmarken gefunden".

Aus der Vereinschronik verlas Horst Gramlich, dass Werner Adrio 1980 stellvertretender Vorsitzender und 2007 an die Spitze der Kameradschaft gewählt wurde. "Er hat den Verein mit Hingabe und auf ruhige und besonnene Art geführt und damit die Grundlage für langjährige gute Zusammenarbeit im Vorstandsgremium geschaffen", führte der bisherige Chronist unter dem Beifall der Vereinsmitglieder aus.

Ehrungen

Zehn Jahre: Wolfgang Lubig, Klaus Scheller;

25 Jahre: Hans Weber;

Verdienstkreuz 2. Klasse: Horst Gramlich, Felix Hümmer, Wolfgang Artmann;

Verdienstkreuz 1. Klasse: Max Lindner, Werner Scheller.