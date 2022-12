Die evang. Kirche in Buchbrunn war voll besetzt, als die Band Ephesus nach vier Jahren wieder einmal ein Adventskonzert spielte: weihnachtliche Popsongs, aber auch traditionelle Weihnachtslieder in abwechslungsreichen Arrangements waren zu hören, von den beiden Sängerinnen gefühlvoll interpretiert. In einem Lesetext wurde auch der Wunsch nach Frieden zum Ausdruck gebracht. Nach Gebet und Segen durch Pfarrerin Bromberger, animierte lang anhaltender Applaus mit "Standing Ovations" die Band zu zwei Zugaben. 600 Euro gingen an Spenden ein, davon sind zwei Drittel für die Tafel in Kitzingen und ein Drittel für die Beheizung der Kirche bestimmt. Im Anschluss waren die Zuhörerer/innen von der Band noch zum gemütlichen Ausklang ins Gemeindehaus eingeladen und viele blieben noch lange und betonten, wie gut ihnen der Abend gefallen hat und wie sehr sie diese Musik in den letzten Jahren vermisst hatten.

Von: Doris Bromberger (Pfarrerin, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Repperndorf)